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Вайсфельд оценил удаление Макеева за фол на Набокове в матче «Металлург» — «Автомобилист»

Вайсфельд оценил удаление Макеева за фол на Набокове в матче «Металлург» — «Автомобилист»
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Известный функционер и эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался об удалении нападающего «Автомобилиста» Алексея Макеева за фол на голкипере «Металлурга» Илье Набокове в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Мне кажется, это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приёмы, даже за пределами вратарской зоны. У судей были все основания дать две минуты», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, следующая игра в серии «Металлург» — «Автомобилист» состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

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