«Очень сильно хочет играть в «Металлурге» через год». Разин — об удачной игре Голышева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победного матча с «Автомобилистом» (5:2) оценил успешную игру нападающего клуба из Екатеринбурга Анатолия Голышева.

— Вы неплохо знаете Голышева. За счёт чего он так раскрылся?

— Он становится на следующий сезон неограниченно свободным агентом, думаю, он очень хочет в «Металлурге» играть через год.

— Сделаете предложение?

— Посмотрим, сколько он денег будет стоить, надо с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко] поговорить.

— А за счёт чего он раскрылся?

— Я с ним работал восемь лет назад, когда они совсем молодыми были с Трямкиным. Это сейчас состоявшиеся хоккеисты, съездившие за океан, лидеры нынешнего «Автомобилиста». Сложились многие факторы: Толя в хорошей форме, у него многое получается, летит шайба. Пусть он забивает, а мы выигрываем, я согласен с таким положением, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.