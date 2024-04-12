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Кучеров первый российский игрок, набравший 140 очков в одном регулярном чемпионате НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин набрал 140-е очко в нынешнем сезоне.

Он стал первым российским игроком, которому удалось набрать 140 очков в одном регулярном чемпионате НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив 47 гола и 97 результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провёл 722 матча, в которых забил 319 голов и 550 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+136».

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