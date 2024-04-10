Огонь в гонке бомбардиров НХЛ! Кучеров снёс рекорд Европы, ему ответили мощным хет-триком

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подарил новую серию в феноменальной борьбе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова за «Арт Росс Трофи». Перед началом матча с «Коламбус Блю Джекетс» 30-летний россиянин имел трёхочковое преимущество над ближайшим преследователем нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. Пятикратный и действующий обладатель «Арт Росс» капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отставал от Никиты на шесть результативных действий и сегодняшний игровой день пропускал, тогда как Кучеров и Маккиннон должны были сделать ходы в бомбардирской рубке.

Первым своё слово сказал нападающий «Тампы», оформивший ассистентский хет-трик во встрече с «Блю Джекетс» (5:2). Кучеров отметился результативными передачами в каждом из трёх периодов, однажды очень эффектно ассистировав Брейдену Пойнту, а ещё дважды выведя на завершающие броски капитана команды Стивена Стэмкоса. Во втором периоде Кучеров помог канадскому форварду использовать большинство, а в третьем — поразить пустые ворота. Никита оформил ассистентский хет-трик в третьем из последних четырёх матчей, что позволило ему занести в актив новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение, установленное глубоко в прошлом веке.

На счету россиянина стало 96 передач в нынешнем регулярном чемпионате, и это новый рекорд по передачам в одном сезоне среди европейцев. Российский форвард превзошёл достижение словацкого нападающего Петера Штястны, который в сезоне-1981/1982 сделал 93 результативные передачи. Таким образом, сегодня Кучеров превзошёл достижение 42-летней давности, установив новый рекорд Европы в НХЛ. Среди всех игроков в истории лиги Кучеров занимает 17-е место, а рекорд по результативным передачам за сезон принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (163). В самое ближайшее время Никита должен стать первым европейским игроком, пробившим отметку в 100+ передач в одном регулярном чемпионате.

По итогам матча отрыв Кучерова от Маккиннона в бомбардирской гонке возрос до шести очков, но уже первые 10 минут матча «Колорадо» и «Миннесота» ярко продемонстрировали, что расслабляться россиянину точно не стоит. Натан сразу же записал на свой счёт результативную передачу и заброшенную шайбу. Игра канадскому форварду сегодня давалась, и во втором периоде он ещё дважды поразил ворота «дикарей», оформив третий хет-трик в нынешнем сезоне, заодно окончательно прибив потерявшую даже математические шансы на попадание в плей-офф «Миннесоту».

Второй гол в матче позволил Маккиннону стать четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ. В этом списке он присоединился к нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (66), форварду «Флориды Пантерз» Сэму Райнхарту (53) и нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хайману (52). Натан впервые в карьере достиг отметки в 50+ голов в регулярке, и это обстоятельство может серьёзно помочь канадцу в бомбардирском зачёте. Но обо всём по порядку. После сегодняшнего игрового дня положение в гонке бомбардиров выглядит следующим образом.

№ Игрок Очки Сыграл матчей Осталось матчей 1 Кучеров 139 (43+96) 77 4 2 Маккиннон 137 (51+86) 79 3 3 Макдэвид 130 (31+99) 74 6

Преимущество Кучерова над Маккинноном теперь составляет всего два очка, при этом у россиянина есть матч в запасе относительно канадского форварда «Эвеланш». Соотечественник Натана из «Эдмонтона» отстаёт от россиянина на девять очков, имея два матча в запасе. За такое количество матчей Коннор в теории мог бы спокойно приблизиться к Никите, но здесь появился нюанс медицинского соображения.

Вчера вечером стало известно, что Макдэвид может пропустить предстоящий матч «Эдмонтона». Накануне капитан «Ойлерз» пропустил вторую тренировку команды подряд, а главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблах сообщил, что у канадского форварда повреждение нижней части тела.

Статус возвращения хоккеиста – «со дня на день». Следующим соперником команды в регулярном чемпионате НХЛ станет «Вегас». Матч состоится в ночь на 11 апреля, начало — в 3:30 мск.

«Мы хотим, чтобы все были максимально здоровы перед в плей-офф», – сказал Ноблах.

Так что Макдэвида ни в коем случае не сбрасываем со счетов, но пока что Коннор отступает. Что касается противостояния Кучерова и Маккиннона, то здесь настало самое время напомнить всем о правилах вручения «Арт Росс Трофи». Важно отметить, что приз не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам). В случае равенства по обоим показателям приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

Исходя из текущего положения очевидно, что при равенстве очков лучшим бомбардиром будет признан форвард «Колорадо», который сейчас опережает нападающего «Тампы» на восемь голов, что не отыгрывается за оставшееся количество матчей. Это значит, что Никите нужно использовать преимущество в виде встречи в запасе и увеличивать свой отрыв по очкам.

Календарь позволяет, ведь следующий матч у «Лайтнинг» с одним из аутсайдеров нынешнего сезона «Оттавой Сенаторз». Затем Кучерова и партнёров ждут встречи с «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». У «Колорадо» же остались матчи с «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтоном». График Маккиннона, на первый взгляд, выглядит куда более тяжёлым испытанием, но уж слишком хорош канадский топ-форвард, так что в гонке бомбардиров НХЛ всё ещё ничего не ясно.