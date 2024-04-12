Кучеров вышел на чистое 2-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. На счету россиянина стало 141 (43+98) очко в 78 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев.

Российский форвард побил достижение словака Петера Штястны, который набрал 139 очков в сезоне-1981/1982. Больше баллов за одну регулярку среди представителей европейского хоккея набирал только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, сезон-1995/1996).

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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