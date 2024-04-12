Сергей Бобровский вышел на первое место в НХЛ по матчам «на ноль» в этом сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов, в шестой раз в нынешнем сезоне отыграв «на ноль».

35-летний голкипер вышел на первое место в НХЛ по матчам «на ноль» в этом сезоне. Бобровский сравнялся с голкипером «Аризоны Койотс» Коннором Ингрэмом и вратарём «Питтсбург Пингвинз» Тристаном Джерри, которые также оформили шесть шат-аутов в нынешнем сезоне.