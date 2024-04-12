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Сергей Бобровский вышел на первое место в НХЛ по матчам «на ноль» в этом сезоне

Сергей Бобровский вышел на первое место в НХЛ по матчам «на ноль» в этом сезоне
Сергей Бобровский
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов, в шестой раз в нынешнем сезоне отыграв «на ноль».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ткачук (Экман-Ларссон, Казинс) – 00:47     2:0 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:25     3:0 Райнхарт (Барков, Экман-Ларссон) – 39:06     4:0 Тарасенко (Форслинг) – 57:43    

35-летний голкипер вышел на первое место в НХЛ по матчам «на ноль» в этом сезоне. Бобровский сравнялся с голкипером «Аризоны Койотс» Коннором Ингрэмом и вратарём «Питтсбург Пингвинз» Тристаном Джерри, которые также оформили шесть шат-аутов в нынешнем сезоне.

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