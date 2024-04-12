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Никита Кучеров вошёл в топ-25 в истории НХЛ по очкам в одном сезоне

Никита Кучеров вошёл в топ-25 в истории НХЛ по очкам в одном сезоне
Никита Кучеров
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей в серии буллитов — 2:3.

В составе «Тампы» забивали Конор Шири и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. На счету россиянина стало 141 (43+98) очко в 78 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на 25-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне. Эту позицию российский форвард делит с канадцем Марио Лемье, который в сезоне-1985/1986 также набрал 141 очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Чикран) – 08:45     1:1 Шири (Кучеров, Пойнт) – 09:45     2:1 Пойнт (Кучеров, Шири) – 12:56     2:2 Батерсон (Ткачук, Шабо) – 42:11     2:3 Ткачук – 65:00    

Первые четыре строчки данного топа занимает Уэйн Гретцки, ему принадлежит и рекорд в 215 (52+163) результативных баллов в сезоне-1985/1986. Пятое место занимает Лемье со 199 очками в сезоне-1988/1989.

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