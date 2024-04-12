Бобровский догнал трёх именитых голкиперов по матчам «на ноль» за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов, в шестой раз в нынешнем сезоне отыграв «на ноль».

За карьеру в североамериканской лиге Сергей оформил 44-й шат-аут, благодаря чему поднялся на 37-ю позицию в истории НХЛ. По этому показателю сегодня Бобровский догнал трёх именитых голкиперов, одновременно сравнявшись с Райаном Миллером, Майком Смитом и Микко Кипруссоффом. Следующей целью для россиянина является показатель Брайана Эллиотта (45).

Лидером всех времён по количеству «сухих» матчей является легендарный Мартин Бродо (125).