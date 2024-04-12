Картер забил 21-й гол в меньшинстве в НХЛ. Лишь двое действующих игроков забросили больше

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

Автором одной из шайб в составе победителей стал канадский ветеран НХЛ Джефф Картер. 39-летний форвард забил 21-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ, что является третьим показателем в североамериканской лиге среди продолжающих выступать хоккеистов.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь двое действующих хоккеистов забросили больше при игре в меньшинстве: это форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (35) и нападающий «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно (22).