Картер забил 21-й гол в меньшинстве в НХЛ. Лишь двое действующих игроков забросили больше
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Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).
Автором одной из шайб в составе победителей стал канадский ветеран НХЛ Джефф Картер. 39-летний форвард забил 21-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ, что является третьим показателем в североамериканской лиге среди продолжающих выступать хоккеистов.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 О'Коннор (Раст, Кросби) – 02:40 1:1 Рэймонд (Дебринкэт) – 03:39 2:1 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 15:09 2:2 Рэймонд (Дебринкэт, Ларкин) – 19:46 3:2 Кросби (Раст, Смит) – 27:58 4:2 Раст (Смит) – 32:44 4:3 Питри (Зайдер, Спронг) – 39:24 5:3 Картер – 43:32 (sh) 5:4 Ларкин (Рэймонд, Комфер) – 52:56 5:5 Рэймонд (Ларкин, Дебринкэт) – 54:53 6:5 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 61:40
Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь двое действующих хоккеистов забросили больше при игре в меньшинстве: это форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (35) и нападающий «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно (22).
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