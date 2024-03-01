39-летний Джефф Картер стал 6-м действующим игроком НХЛ, преодолевшим отметку в 1300 игр

39-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер преодолел отметку в 1300 игр за карьеру в НХЛ в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (0:2).

Как отмечает пресс-служба «Пингвинз» в социальной сети Х, Картер стал шестым действующим игроком НХЛ, которому удалось провести 1300 или более матчей в НХЛ. Среди активных игроков больше матчей только у Джо Павелски (1312), Анже Копитара (1351), Брента Бёрнса (1393), Александра Овечкина (1402) и Райана Сутера (1424).

Всего за 1300 игр Картер отметился 437 заброшенными шайбами и 407 результативными передачами при показателе полезности «+9». Ранее он выступал за «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз».