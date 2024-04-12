«Он играет лучше всего, когда ставки высоки». Тренер «Питтсбурга» Салливан — о Кросби

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре капитана клуба Сидни Кросби.

«Он играет лучше всего, когда ставки высоки, как и великие хоккеисты всех времён, игравшие в эту игру. Он один из таких парней», — приводит слова Салливана AP News.

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги.