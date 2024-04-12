Вратарь «Флориды» Бобровский рассказал о «сухой» победе над «Коламбусом»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о «сухой» победе над «Коламбус Блю Джекетс».

«Ребята усердно трудились. Иногда играть в таких матчах непросто, понимаете? Но я думаю, что команда проделала отличную работу. Они всё делали правильно, провели отличную игру и много атаковали», — приводит слова Бобровского Sun Sentinel.

Напомним, Сергей Бобровский сделал 25 сейвов, в шестой раз в нынешнем сезоне отыграв «на ноль».

За карьеру в североамериканской лиге Сергей оформил 44-й шат-аут, благодаря чему поднялся на 37-ю позицию в истории НХЛ. По этому показателю сегодня Бобровский догнал трёх именитых голкиперов, одновременно сравнявшись с Райаном Миллером, Майком Смитом и Микко Кипруссоффом. Следующей целью для россиянина является показатель Брайана Эллиотта (45).