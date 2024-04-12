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Форвард «Флориды» Тарасенко оценил игру Сергея Бобровского

Форвард «Флориды» Тарасенко оценил игру Сергея Бобровского
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о победе над «Коламбус Блю Джекетс» (4:0) и оценил игру голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Мы придерживались плана на протяжении большей части игры. Мы знали, что «Коламбус» — команда, которая быстро переходит из обороны в атаку, поэтому надо было избежать лишних потерь шайбы. Мы выполнили свою работу в своей зоне. Можем быть ещё лучше, но и сегодня были довольно хороши.

Мы все очень счастливы за Сергея. Он — один из лучших вратарей в мире, он здорово играет», — приводит слова Тарасенко Florida Hockey Now.

Напомним, Сергей Бобровский сделал 25 сейвов, в шестой раз в нынешнем сезоне отыграв «на ноль».

За карьеру в североамериканской лиге Сергей оформил 44-й шат-аут, благодаря чему поднялся на 37-ю позицию в истории НХЛ. По этому показателю сегодня Бобровский догнал трёх именитых голкиперов, одновременно сравнявшись с Райаном Миллером, Майком Смитом и Микко Кипруссоффом. Следующей целью для россиянина является показатель Брайана Эллиотта (45).

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