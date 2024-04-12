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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN составил топ-10 лучших возможных финалов Кубка Стэнли.

«Рейтинг основан на сюжетных линиях, силе игроков и других атрибутах, которые могут побудить обычного спортивного болельщика посмотреть «величайший плей-офф», — сказано в статье Вышински.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз»;

2. «Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс»;

3. «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш»;

4. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз»;

5. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», «Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс»;

6. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш»;

7. «Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз»;

8. «Тампа Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс»;

9. «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз»/«Эдмонтон Ойлерз»;

10. «Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз».

Напомним, 19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024. Розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги начнётся 20 апреля и закончится не позднее 24 июня.