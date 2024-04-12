Чинахов стал одним из самых прогрессирующих хоккеистов НХЛ в сезоне по версии Mbonhockey

Хоккейный портал mbonhockey опубликовал список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), достигших наибольшего прогреасса в текущем сезоне-2023/2024.

На первом месте рейтинга защитник «Даллас Старз» Томас Харли. 22-летний хоккеист провёл 77 встреч и набрал 46 (15+31) результативных баллов. В сезоне-2022/2023 на его счету было всего шесть матчей и два очка (голевые передачи).

На втором месте — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар. 24-летний канадец сыграл 77 матчей и набрал 79 (17+62) очков при показателе полезности +34. В прошлом сезоне у него 40 (8+32) очков в 82 матчах.

Третий — защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон. В нынешнем сезоне — 79 игр, 70 очков. (70 очков в 78 играх). В прошлом — 78 игр, 49 (13+36) очков.

Далее список выглядит так:

4. Куинтон Байфилд «Лос-Анджелес Кингз». Нападающий, 21 год.

Сезон-2022/2023: 53 игры, 22 (3+19) очка.

Сезон-2023/2024: 77 игр, 86 (27+59) очков.

5. Джей Джей Питерка «Баффало Сэйбрз». Нападающий, 22 года.

Сезон-2022/2023: 77 игр, 32 (12+20) очка.

Сезон-2023/2024: 80 игр, 50 (28+22) очков.

6. Джоэль Фараби «Филадельфия Флайерз». Нападающий, 24 года.

Сезон-2022/2023: 82 игры, 39 (15+24) очков.

Сезон-2023/2024: 80 игр, 50 очков (22+28) очков.

7. Мэйсон Мактавиш «Анахайм Дакс». Нападающий, 21 год.

Сезон-2022/2023: 80 игр, 43 (17+26) очка.

Сезон-2023/2024: 64 игры, 42 (19+23) очка.

8. Егор Чинахов «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий, 23 года.

Сезон-2022/2023: 30 игр, 13 (4+9) очков.

Сезон-2023/2024: 53 игры, 29 (16+13) очков.

9. Трент Фредерик «Бостон Брюинз». Нападающий, 26 лет.

Сезон-2022/2023: 79 игр, 31 (17+14) очко.

Сезон-2023/2024: 79 игр, 39 (18+21) очков.

10. Шон Дурзи «Аризона Койотс». Защитник, 25 лет.

Сезон-2022/2023: 72 игры, 38 (9+29) очков.

Сезон-2023/2024: 73 игры, 38 (8+30) очков.