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Андрей Свечников набрал 50-е очко в текущем сезоне НХЛ

Андрей Свечников набрал 50-е очко в текущем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Каролина Харрикейнз». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 2:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Перерыв
2 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Болдюк (Ледди, Томас) – 17:34     1:1 Мартинук (Свечников) – 18:59     2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 25:41 (pp)     2:2 Джарвис (Шей, Андерсен) – 28:07    

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативно поучаствовал в первой голевой атаке своей команды и записал на свой счёт передачу. Для него этот пас стал 31-м в текущем сезоне. Таким образом, российский нападающий «Харрикейнз» добрался до отметки в 50 (19+31) результативных баллов в текущем регулярном чемпионате.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Сент-Луис» встретится с «Сиэтлом».

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