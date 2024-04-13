Андрей Свечников набрал 50-е очко в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Каролина Харрикейнз». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 2:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативно поучаствовал в первой голевой атаке своей команды и записал на свой счёт передачу. Для него этот пас стал 31-м в текущем сезоне. Таким образом, российский нападающий «Харрикейнз» добрался до отметки в 50 (19+31) результативных баллов в текущем регулярном чемпионате.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Сент-Луис» встретится с «Сиэтлом».