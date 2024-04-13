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Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть в гостях «Сент-Луис»

Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть в гостях «Сент-Луис»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Болдюк (Ледди, Томас) – 17:34     1:1 Мартинук (Свечников) – 18:59     2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 25:41 (pp)     2:2 Джарвис (Шей, Андерсен) – 28:07     2:3 Славин (Ахо, Деанджело) – 47:53     2:4 Гюнцель – 57:20     2:5 Гюнцель (Джарвис, Славин) – 59:10    

Дубль в составе победителей на счету Джейка Гюнцеля. Ещё по шайбе забросили Джордан Мартинук, Сет Джарвис и Джейккоб Славин.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

У хозяев голы забили Захари Болдюк и Джордан Кайру.

В составе «Блюз» ассистентским баллом отметился российский нападающий Павел Бучневич.

«Каролина» набрала 109 очков и занимает второе место в Столичном дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.

«Сент-Луис» остался с 89 очками и занимает пятое место в Центральном дивизионе. «Блюз» останутся без плей-офф в нынешнем сезоне если «Вегас Голден Найтс» сможет сегодня набрать очки в матче с «Миннесотой Уайлд».

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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