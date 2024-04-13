Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть в гостях «Сент-Луис»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).

Дубль в составе победителей на счету Джейка Гюнцеля. Ещё по шайбе забросили Джордан Мартинук, Сет Джарвис и Джейккоб Славин.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

У хозяев голы забили Захари Болдюк и Джордан Кайру.

В составе «Блюз» ассистентским баллом отметился российский нападающий Павел Бучневич.

«Каролина» набрала 109 очков и занимает второе место в Столичном дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.

«Сент-Луис» остался с 89 очками и занимает пятое место в Центральном дивизионе. «Блюз» останутся без плей-офф в нынешнем сезоне если «Вегас Голден Найтс» сможет сегодня набрать очки в матче с «Миннесотой Уайлд».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.