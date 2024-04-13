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Хуснутдинов забросил первую шайбу в НХЛ, поразив ворота «Вегаса»

Хуснутдинов забросил первую шайбу в НХЛ, поразив ворота «Вегаса»
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В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент подходит к концу второй период, счёт 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руа (Айкел) – 02:57 (sh)     2:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 06:21     3:0 Айкел (Ханифин, Стивенсон) – 08:35 (pp)     3:1 Хуснутдинов (Фэйбер, Юханссон) – 27:42 (pp)     4:1 Маршессо (Стивенсон, Ханифин) – 33:12 (pp)     5:1 Гертл (Уайтклауд, Стивенсон) – 42:27     5:2 Хартман (Болди, Бродин) – 47:13     6:2 Карлссон (Коттер) – 50:49    

Единственный гол в составе «дикарей» на счету российского нападающего Марата Хуснутдинова, реализовавшего большинство. Для 21-летнего форварда эта шайба стала первой за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, Хуснутдинов провёл 13 матчей за «Уайлд», в которых набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, Хуснутдинов подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Он начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.

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