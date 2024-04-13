Хуснутдинов забросил первую шайбу в НХЛ, поразив ворота «Вегаса»

В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На данный момент подходит к концу второй период, счёт 4:1 в пользу хозяев.
Единственный гол в составе «дикарей» на счету российского нападающего Марата Хуснутдинова, реализовавшего большинство. Для 21-летнего форварда эта шайба стала первой за карьеру в НХЛ.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере россиянина:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, Хуснутдинов провёл 13 матчей за «Уайлд», в которых набрал 3 (1+2) очка.
Напомним, Хуснутдинов подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Он начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.
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