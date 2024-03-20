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Главный тренер «Миннесоты» оценил вклад Хуснутдинова в игру команды

Главный тренер «Миннесоты» оценил вклад Хуснутдинова в игру команды
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил вклад российского нападающего Марата Хуснутдинова в игру команды.

«Марат хорошо проявляет себя на вбрасываниях. Приятно видеть, что он набрал своё первое очко. Это был хороший матч в его исполнении, заметно, что он всё больше привыкает [к НХЛ] и вносит вклад в игру в различных аспектах», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».

Хуснутдинов во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал своё первое очко в Национальной хоккейной лиге, отдав результативную передачу.

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Хуснутдинов начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.

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