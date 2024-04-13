Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

В Пэрадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (7:2).

Эта победа помогла действующим обладателям Кубка Стэнли получить путёвку в плей-офф нынешнего сезона, гарантировав себе уайлд-кард от Западной конференции.

Таким образом, «Вегас» стал последней командой Запада, получившей право на участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, помимо «Голден Найтс», в плей-офф НХЛ-2024 от Западной конференции выступят: «Даллас Старз», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз».

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.