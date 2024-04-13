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Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции
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В Пэрадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (7:2).

Эта победа помогла действующим обладателям Кубка Стэнли получить путёвку в плей-офф нынешнего сезона, гарантировав себе уайлд-кард от Западной конференции.

Таким образом, «Вегас» стал последней командой Запада, получившей право на участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, помимо «Голден Найтс», в плей-офф НХЛ-2024 от Западной конференции выступят: «Даллас Старз», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз».

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руа (Айкел) – 02:57 (sh)     2:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 06:21     3:0 Айкел (Ханифин, Стивенсон) – 08:35 (pp)     3:1 Хуснутдинов (Фэйбер, Юханссон) – 27:42 (pp)     4:1 Маршессо (Стивенсон, Ханифин) – 33:12 (pp)     5:1 Гертл (Уайтклауд, Стивенсон) – 42:27     5:2 Хартман (Болди, Бродин) – 47:13     6:2 Карлссон (Коттер, Манта) – 50:49     7:2 Колесар (Руа, Дорофеев) – 53:55    
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