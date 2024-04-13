Андрей Кузьменко оформил свой второй хет-трик в НХЛ, оба состоялись в матчах с «Анахаймом»

В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» (3:6).
Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился хет-триком и был признан третьей звездой матча. Это второй хет-трик россиянина в карьере НХЛ. Примечательно, что оба были оформлены в ворота «Анахайма». Свой первый «трюк со шляпой» Кузьменко оформил 4 ноября 2022 года, выступая за «Ванкувер» в победном матче с «Дакс» (8:5).
В текущем сезоне на счету Кузьменко 69 матчей за «Ванкувер» и «Калгари», в которых российский нападающий отметился 21 заброшенной шайбой и отдал 22 результативные передачи. «Калгари» набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.
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