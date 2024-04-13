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Андрей Кузьменко оформил свой второй хет-трик в НХЛ, оба состоялись в матчах с «Анахаймом»

Андрей Кузьменко оформил свой второй хет-трик в НХЛ, оба состоялись в матчах с «Анахаймом»
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В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» (3:6).

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился хет-триком и был признан третьей звездой матча. Это второй хет-трик россиянина в карьере НХЛ. Примечательно, что оба были оформлены в ворота «Анахайма». Свой первый «трюк со шляпой» Кузьменко оформил 4 ноября 2022 года, выступая за «Ванкувер» в победном матче с «Дакс» (8:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Клингберг, Гибсон) – 16:30 (5x4)     1:1 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 19:40 (5x4)     2:1 Петтерссон (Михеев, Кузьменко) – 29:07 (5x5)     3:1 Миллер (Хорват, Гарланд) – 33:06 (5x5)     3:2 Строум (Зеграс, Терри) – 39:14 (5x5)     4:2 Джошуа (Студничка, Оман) – 45:30 (5x5)     5:2 Кузьменко (Петтерссон, Хьюз) – 45:54 (5x4)     5:3 Комтуа (Строум) – 47:51 (5x5)     5:4 Зеграс (Клингберг, Терри) – 53:36 (5x4)     6:4 Кузьменко (Майерс, Петтерссон) – 54:48 (5x5)     7:4 Кузьменко (Петтерссон) – 56:48 (5x5)     7:5 Джонс (Больё, Мактавиш) – 57:44 (5x5)     8:5 Хорват – 59:04 (en)    

В текущем сезоне на счету Кузьменко 69 матчей за «Ванкувер» и «Калгари», в которых российский нападающий отметился 21 заброшенной шайбой и отдал 22 результативные передачи. «Калгари» набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Пахал, Шарангович) – 05:54 (sh)     0:2 Кадри (Поспишил, Чюлингтон) – 11:53     0:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 25:43 (pp)     0:4 Зари (Юбердо, Хант) – 38:28     1:4 Colangelo (Лундестрём, Гудас) – 42:54     2:4 Ватрано (Зеграс, ЛаКомбе) – 46:13     3:4 Целльвегер (Фаулер, Терри) – 47:01     3:5 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 54:22 (pp)     3:6 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 57:19    
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