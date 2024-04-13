Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» выездную победу над «Анахаймом»

В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» (3:6).

Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко оформил в этой встрече хет-трик. Ещё по шайбе в составе победителей забросили Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари.

У хозяев отличились Сэм Коланьело, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер.

«Калгари» набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Дакс» с 57 очками идут строчкой ниже. Обе команды пропустят предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.