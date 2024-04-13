Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» выездную победу над «Анахаймом»
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В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» (3:6).
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Пахал, Шарангович) – 05:54 (sh) 0:2 Кадри (Поспишил, Чюлингтон) – 11:53 0:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 25:43 (pp) 0:4 Зари (Юбердо, Хант) – 38:28 1:4 Colangelo (Лундестрём, Гудас) – 42:54 2:4 Ватрано (Зеграс, ЛаКомбе) – 46:13 3:4 Целльвегер (Фаулер, Терри) – 47:01 3:5 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 54:22 (pp) 3:6 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 57:19
Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко оформил в этой встрече хет-трик. Ещё по шайбе в составе победителей забросили Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари.
У хозяев отличились Сэм Коланьело, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер.
«Калгари» набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Дакс» с 57 очками идут строчкой ниже. Обе команды пропустят предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.
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