«Автомобилист» забросил пять шайб в ворота «Металлурга» за два периода шестого матча серии

В Екатеринбурге в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». После второго периода счёт 5:2 в пользу хозяев.
Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста». Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, пропустив в свои ворота две. Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев, Денис Баранцев и Стефан Да Коста. «Металлург» ответил голами Данилы Юрова и Дениса Зернова.
Голкипер магнитогорцев Илья Набоков после третьей пропущенной шайбы был заменён на Александра Смолина. Для Смолина это дебютный матч плей-офф КХЛ в карьере. Смолин пропустил две шайбы за половину второго периода.
- 13 апреля 2024
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