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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Автомобилист» забросил пять шайб в ворота «Металлурга» за два периода шестого матча серии

«Автомобилист» забросил пять шайб в ворота «Металлурга» за два периода шестого матча серии
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В Екатеринбурге в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». После второго периода счёт 5:2 в пользу хозяев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)    

Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста». Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, пропустив в свои ворота две. Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев, Денис Баранцев и Стефан Да Коста. «Металлург» ответил голами Данилы Юрова и Дениса Зернова.

Голкипер магнитогорцев Илья Набоков после третьей пропущенной шайбы был заменён на Александра Смолина. Для Смолина это дебютный матч плей-офф КХЛ в карьере. Смолин пропустил две шайбы за половину второго периода.

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Вратарь «Металлурга» Набоков пропустил три шайбы и был заменён в середине второго периода
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