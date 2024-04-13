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Панарин потерял клюшку, но догнал соперника и применил силовой. За это назначили буллит

Панарин потерял клюшку, но догнал соперника и применил силовой. За это назначили буллит
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В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». После овертайма счёт 2:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шнайдер (Зибанеджад, Крайдер) – 24:33 (sh)     1:1 Нельсон (Палмьери, Фэшинг) – 31:42     1:2 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 39:32     2:2 Панарин (Трочек) – 55:43     3:2 Панарин – 65:00    

В конце третьего периода форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сфолил на защитнике Адаме Пелече, сначала придержав его клюшкой при выходе один в ноль, а затем после её потери, не перестал бороться и сыграл в тело с соперником. За это был назначен буллит, который Пелеч не реализовал.

ВИДЕО

Чуть позже сам Панарин смог забить и сравнять счёт встречи, оставив свою команду в игре.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 110 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.

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