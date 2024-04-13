Панарин потерял клюшку, но догнал соперника и применил силовой. За это назначили буллит

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». После овертайма счёт 2:2.
В конце третьего периода форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сфолил на защитнике Адаме Пелече, сначала придержав его клюшкой при выходе один в ноль, а затем после её потери, не перестал бороться и сыграл в тело с соперником. За это был назначен буллит, который Пелеч не реализовал.
Чуть позже сам Панарин смог забить и сравнять счёт встречи, оставив свою команду в игре.
В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 110 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.
- 13 апреля 2024
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