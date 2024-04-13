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Гол и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби НХЛ

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 Б.

Заброшенными шайбами в составе «синерубашечников» отметились Брэйден Шнайдер и Артемий Панарин. Голевые передачи отдали Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Винсент Трочек. Победный буллит также на счету Панарина.

У «Айлендерс» дубль оформил нападающий Брок Нельсон. Ассистентами обоих голов выступили Хадсон Фэшинг и Кайл Палмьери.

Прервалась победная серия гостей из шести матчей.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.