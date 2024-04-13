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Гол и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби НХЛ

Гол и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби НХЛ
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шнайдер (Зибанеджад, Крайдер) – 24:33 (sh)     1:1 Нельсон (Палмьери, Фэшинг) – 31:42     1:2 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 39:32     2:2 Панарин (Трочек) – 55:43     3:2 Панарин – 65:00    

Заброшенными шайбами в составе «синерубашечников» отметились Брэйден Шнайдер и Артемий Панарин. Голевые передачи отдали Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Винсент Трочек. Победный буллит также на счету Панарина.

У «Айлендерс» дубль оформил нападающий Брок Нельсон. Ассистентами обоих голов выступили Хадсон Фэшинг и Кайл Палмьери.

Прервалась победная серия гостей из шести матчей.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.

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