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Игорь Шестёркин совершил суперсейв после броска нападающего «Айлендерс» в упор

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2Б.

В третьем периоде голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил суперсейв. Нападающий «Айлендерс» Хадсон Фэшинг в упор бросал по воротам, но россиянин смог забрать эту шайбу и оставил свою команду в игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В итоге команда Шестёркина смогла переломить ход игры, уступая 1:2 менее чем за пять минут до конца основного времени матча, сравнять и вырвать победу в серии послематчевых бросков.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.