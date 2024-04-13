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Игорь Шестёркин совершил суперсейв после броска нападающего «Айлендерс» в упор

Игорь Шестёркин совершил суперсейв после броска нападающего «Айлендерс» в упор
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шнайдер (Зибанеджад, Крайдер) – 24:33 (sh)     1:1 Нельсон (Палмьери, Фэшинг) – 31:42     1:2 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 39:32     2:2 Панарин (Трочек) – 55:43     3:2 Панарин – 65:00    

В третьем периоде голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил суперсейв. Нападающий «Айлендерс» Хадсон Фэшинг в упор бросал по воротам, но россиянин смог забрать эту шайбу и оставил свою команду в игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В итоге команда Шестёркина смогла переломить ход игры, уступая 1:2 менее чем за пять минут до конца основного времени матча, сравнять и вырвать победу в серии послематчевых бросков.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.

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