Игорь Шестёркин совершил суперсейв после броска нападающего «Айлендерс» в упор

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2Б.
В третьем периоде голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил суперсейв. Нападающий «Айлендерс» Хадсон Фэшинг в упор бросал по воротам, но россиянин смог забрать эту шайбу и оставил свою команду в игре.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В итоге команда Шестёркина смогла переломить ход игры, уступая 1:2 менее чем за пять минут до конца основного времени матча, сравнять и вырвать победу в серии послематчевых бросков.
В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.
- 13 апреля 2024
-
23:06
-
22:46
-
22:34
-
22:27
-
21:44
-
21:07
-
21:00
-
20:33
-
19:50
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:33
-
17:54
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:56
-
16:52
-
16:26
-
16:20
-
16:14
-
16:09
-
16:00
-
15:40
-
15:23
-
15:02
-
14:35
-
14:13