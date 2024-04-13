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Шестёркин, Панарин и Сорокин — тройка звёзд дерби «Рейнджерс» и «Айлендерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2Б.

Главными звёздами матча были признаны три российских игрока.

В составе «Рейнджерс» — голкипер Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин. У «Айлендерс» — вратарь Илья Сорокин.

На счету Панарина важный гол в третьем периоде, благодаря которому получилось сравнять счёт, и победный буллит в серии послематчевых бросков.

Шестёркин в третьем игровом отрезке совершил суперсейв, отразил за матч 34 броска и помог своей команде выиграть матч на буллитах.

Сорокин сделал 41 сейв из 43 бросков.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.