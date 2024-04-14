Видео буллита Панарина, принёсшего победу в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2Б.

Автором решающего буллита стал российский форвард Артемий Панарин.

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В третьем периоде Панарин сам стал виновником штрафного броска в ворота своей команды. После фола на защитнике Адаме Пелече при выходе один в ноль был назначен буллит, который тот не реализовал и сохранил шансы «Рейнджерс» отыграться. Они этим воспользовались, и всё тот же Панарин сначала сравнял счёт, а затем принёс победу.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.