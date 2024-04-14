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Остон Мэттьюс вошёл в топ-15 НХЛ по голам за сезон

Остон Мэттьюс вошёл в топ-15 НХЛ по голам за сезон
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 08:35 (pp)     1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 10:02     1:2 Эдвинссон (Перрон, Питри) – 13:39     1:3 Дебринкэт (Комфер, Фаббри) – 17:37 (pp)     1:4 Перрон (Кейн, Комфер) – 19:41     2:4 Робертсон – 29:04     3:4 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 30:23 (pp)     4:4 Таварес (Марнер, Нис) – 37:22     4:5 Ларкин – 62:00    

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче ничейный – 4:4. Одну из шайб в составе «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Остон Мэттьюс Подробнее

Благодаря этому голу американский форвард вошёл в топ-15 НХЛ по количеству голов за один сезон. На счету Мэттьюса на данный момент 69 забитых голов в нынешнем сезоне. Таким образом, он догнал Марио Лемье и Майка Босси, у которых также было 69 голов.

Первые две позиции в этом рейтинге занимает Уэйн Гретцки. В сезоне-1981/1982 у него в 80 матчах 92 гола, а в сезоне-1983/1984 форвард в 74 встречах забросил 87 шайб. Третья строчка у Бретта Халла, который в сезоне-1990/1991 забил 86 голов.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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