Панарин вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 12-е место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги среди россиян.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Панарин забил гол. Таким образом, он набрал 779 очков в карьере в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Павлом Буре, который занимает 12-е место по очкам среди россиян. Следующей целью Панарина является Алексей Яшин, на счету которого 781 очко

Рекордсменом по очкам среди россиян в истории НХЛ является российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1549).

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 48 голов и 70 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+16».