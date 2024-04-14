Панарин вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 12-е место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги среди россиян.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шнайдер (Зибанеджад, Крайдер) – 24:33 (sh) 1:1 Нельсон (Палмьери, Фэшинг) – 31:42 1:2 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 39:32 2:2 Панарин (Трочек) – 55:43 3:2 Панарин – 65:00
В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Панарин забил гол. Таким образом, он набрал 779 очков в карьере в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Павлом Буре, который занимает 12-е место по очкам среди россиян. Следующей целью Панарина является Алексей Яшин, на счету которого 781 очко
Рекордсменом по очкам среди россиян в истории НХЛ является российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1549).
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 48 голов и 70 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+16».
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