Бобровский провёл 700-й матч в НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Для него этот матч стал 700-м за карьеру в НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 58 матчей, в которых он отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,37 и шести шат-аутах.
За свою карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин, помимо «Флориды», выступал также за «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфию Флайерз».
«Пантерз» имеют 108 очков и занимают второе место в Атлантическом дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.
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