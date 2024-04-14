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Бобровский провёл 700-й матч в НХЛ

Бобровский провёл 700-й матч в НХЛ
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Для него этот матч стал 700-м за карьеру в НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 58 матчей, в которых он отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,37 и шести шат-аутах.

За свою карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин, помимо «Флориды», выступал также за «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфию Флайерз».

«Пантерз» имеют 108 очков и занимают второе место в Атлантическом дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Джост (Далин, Йокихарью) – 02:59     1:1 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 05:02     2:1 Стенлунд – 08:11 (sh)     2:2 Куинн (Байрэм, Пауэр) – 09:48 (pp)     3:2 Райнхарт (Барков) – 63:58    
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