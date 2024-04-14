Бобровский провёл 700-й матч в НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Для него этот матч стал 700-м за карьеру в НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 58 матчей, в которых он отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,37 и шести шат-аутах.

За свою карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин, помимо «Флориды», выступал также за «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфию Флайерз».

«Пантерз» имеют 108 очков и занимают второе место в Атлантическом дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.