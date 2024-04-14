«Питтсбург» проиграл дома «Бостону» и пропустил «Вашингтон» в зону плей-офф
Поделиться
В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Пик, Койл) – 28:08 0:2 Заха (Грызлик, Макэвой) – 28:22 1:2 Раст (О'Коннор, Кросби) – 30:27 1:3 Шаттенкирк (Пастрняк, Заха) – 31:35 1:4 Маршан (Койл) – 34:54 (sh) 2:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp) 3:4 О'Коннор (Эллер) – 44:32 (sh) 3:5 Гики (Лауко, Фредерик) – 54:10 3:6 Хайнен (Пастрняк) – 57:13 4:6 Бантинг (Ракелль, Петтерссон) – 58:39
Шайбами в составе победителей отметились Джейк Дебраск, Павел Заха, Кевин Шаттенкирк, Брэд Маршан, Морган Гики и Дэнтон Хайнен.
У хозяев дубль на счету Майкла Бантинга. Ещё по шайбе забросили Брайан Раст и Дрю О'Коннор.
Это поражение откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Александра Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.
«Бостон» набрал 109 очков и лидирует в Атлантическом дивизионе.
Комментарии
- 14 апреля 2024
-
06:37
-
06:19
-
05:56
-
05:49
-
05:28
-
05:12
-
04:57
-
04:49
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:34
-
03:21
-
02:45
-
02:05
-
01:56
-
00:21
-
00:07
- 13 апреля 2024
-
23:34
-
23:24
-
23:06
-
22:46
-
22:34
-
22:27
-
21:44
-
21:07
-
21:00
-
20:33
-
19:50
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:33
-
17:54
-
17:49