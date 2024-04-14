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Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс 1:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 14 апреля

Результативный пас Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Лафферти (Задоров, Миллер) – 19:44     0:2 Зутер (Майерс) – 31:00     1:2 Кейн (Браун, Нурс) – 37:48     1:3 Джошуа (Линдхольм, Гарланд) – 58:13    

На последней минуте первого периода первую шайбу в матче забросил нападающий гостей Сэм Лафферти, которому ассистировал российский защитник Никита Задоров. На исходе 31-й минуты Пиус Зутер удвоил счёт. На 38-й минуте нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн сократил отставание своей команды. На 59-й минуте форвард «Ванкувера» Дакота Джошуа установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.

«Кэнакс» набрали 107 очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Ойлерз» проиграли дважды подряд после серии из трёх побед и со 102 очками находятся на пятом месте Запада. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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