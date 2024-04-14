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Сан-Хосе Шаркс — Миннесота Уайлд 2:6, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 14 апреля

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» с дублем и ассистом Капризова
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В ночь с 13 на 14 апреля на арене «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота Уайлд» одержала выездную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 05:19     1:1 Рутта (Ферраро, Гранлунд) – 09:32     1:2 Чисхольм (Меррилл, Эгрен) – 16:51     1:3 Эгрен (Бродин, Хуснутдинов) – 34:23     2:3 Ферраро (Эклунд, Гранлунд) – 35:52     2:4 Капризов (Фэйбер, Бродин) – 39:04     2:5 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 39:51 (pp)     2:6 Юханссон (Меррилл, Голигоски) – 41:46    

В составе гостей тремя результативными баллами отметился российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче. Результативный пас в момент третьего гола «Миннесоты» оформил 21-летний российский форвард Марат Хуснутдинов.

«Уайлд» одержали победу после двух поражений кряду, «Шаркс» уступили в третий раз за четыре последних матча. Оба соперника уже утратили все шансы на выход в плей-офф Западной конференции.

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