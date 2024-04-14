«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» с дублем и ассистом Капризова
Поделиться
В ночь с 13 на 14 апреля на арене «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота Уайлд» одержала выездную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 05:19 1:1 Рутта (Ферраро, Гранлунд) – 09:32 1:2 Чисхольм (Меррилл, Эгрен) – 16:51 1:3 Эгрен (Бродин, Хуснутдинов) – 34:23 2:3 Ферраро (Эклунд, Гранлунд) – 35:52 2:4 Капризов (Фэйбер, Бродин) – 39:04 2:5 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 39:51 (pp) 2:6 Юханссон (Меррилл, Голигоски) – 41:46
В составе гостей тремя результативными баллами отметился российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче. Результативный пас в момент третьего гола «Миннесоты» оформил 21-летний российский форвард Марат Хуснутдинов.
«Уайлд» одержали победу после двух поражений кряду, «Шаркс» уступили в третий раз за четыре последних матча. Оба соперника уже утратили все шансы на выход в плей-офф Западной конференции.
Комментарии
- 14 апреля 2024
-
08:16
-
08:11
-
08:10
-
08:10
-
07:52
-
07:37
-
07:36
-
07:23
-
07:00
-
06:51
-
06:37
-
06:19
-
05:56
-
05:49
-
05:28
-
05:12
-
04:57
-
04:49
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:34
-
03:21
-
02:45
-
02:05
-
01:56
-
00:21
-
00:07
- 13 апреля 2024
-
23:34
-
23:24
-
23:06
-
22:46
-
22:34
-
22:27
-
21:44