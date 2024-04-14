«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» с дублем и ассистом Капризова

В ночь с 13 на 14 апреля на арене «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота Уайлд» одержала выездную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

В составе гостей тремя результативными баллами отметился российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче. Результативный пас в момент третьего гола «Миннесоты» оформил 21-летний российский форвард Марат Хуснутдинов.

«Уайлд» одержали победу после двух поражений кряду, «Шаркс» уступили в третий раз за четыре последних матча. Оба соперника уже утратили все шансы на выход в плей-офф Западной конференции.