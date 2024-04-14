Кросби повторил рекорд Овечкина и Гретцки по очкам за сезон среди игроков 36 лет и старше

Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Капитан хозяев Сидни Кросби отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 36-летнего ветерана стало 90 (41+49) очков в нынешней регулярке. Этот результат помог Кросби сравняться с Александром Овечкиным (сезон-2021/2022) и Уэйном Гретцки (сезон-1997/1998) по количеству очков за сезон среди игроков 36 лет или старше и выйти на седьмое место в истории НХЛ. Лидером всех времён по этому показателю является Горди Хоу (103 очка в сезоне-1968/1969).

Поражение от «Бостона» откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

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