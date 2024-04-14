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Кросби повторил рекорд Овечкина и Гретцки по очкам за сезон среди игроков 36 лет и старше

Кросби повторил рекорд Овечкина и Гретцки по очкам за сезон среди игроков 36 лет и старше
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Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Капитан хозяев Сидни Кросби отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 36-летнего ветерана стало 90 (41+49) очков в нынешней регулярке. Этот результат помог Кросби сравняться с Александром Овечкиным (сезон-2021/2022) и Уэйном Гретцки (сезон-1997/1998) по количеству очков за сезон среди игроков 36 лет или старше и выйти на седьмое место в истории НХЛ. Лидером всех времён по этому показателю является Горди Хоу (103 очка в сезоне-1968/1969).

Поражение от «Бостона» откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

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НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Пик, Койл) – 28:08     0:2 Заха (Грызлик, Макэвой) – 28:22     1:2 Раст (О'Коннор, Кросби) – 30:27     1:3 Шаттенкирк (Пастрняк, Заха) – 31:35     1:4 Маршан (Койл) – 34:54 (sh)     2:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     3:4 О'Коннор (Эллер) – 44:32 (sh)     3:5 Гики (Лауко, Фредерик) – 54:10     3:6 Хайнен (Пастрняк) – 57:13     4:6 Бантинг (Ракелль, Петтерссон) – 58:39    
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