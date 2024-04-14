Овечкин вышел на первое место в НХЛ по количеству побед над «Тампа-Бэй»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, капитан столичного клуба Александр Овечкин одержал 50-ю победу на «молниями» в карьере и вышел на первое место по данному показателю, сравнявшись с экс-защитником Зденой Харой.

После 80 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 87 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке на Востоке, набрав 96 очков в 80 играх. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней арене с «Бостон Брюинз».