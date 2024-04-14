Овечкин сыграл в хоккей с сыновьями на деревянном полу своего дома

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин сыграл в хоккей с сыновьями на деревянном полу своего дома. Соответствующими кадрами поделилась супруга легендарного хоккеиста Анастасия Шубская на своей странице в одной из социальных сетей.

Фото: Соц.сети Анастасии Шубской

Фото: Соц.сети Анастасии Шубской

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 852 гола и 697 результативных передач в 1424 матчах.

Напомним, сегодня «Вашингтон» играл с «Тампой». Матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:2. Эту встречу Овечкин завершил с коэффициентом полезности «-1». На данный момент «Кэпиталз» вернулись в зону плей-офф.