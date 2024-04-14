Никита Кучеров локтем разбил лицо Тому Уилсону. Судьи оставили эпизод без внимания

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский форвард «молний» Никита Кучеров в этой встрече результативными действиями не отметился. Во втором периоде Кучеров в средней зоне локтем разбил лицо нападающему столичного клуба Тому Уилсону. Судьи оставили эпизод без внимания, не удалив лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 98 результативных передач. Отметим, что Кучеров возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на четыре очка.