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«Это огромное достижение». Канадский форвард «Флориды» — о 700 матчах Бобровского в НХЛ

«Это огромное достижение». Канадский форвард «Флориды» — о 700 матчах Бобровского в НХЛ
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Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт высказался о 700-м матче российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского в рамках НХЛ. Юбилейной оказалась встреча с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).

«Это огромное достижение. Это то, что он вкладывает в свою работу изо дня в день. Похоже, у него ещё много чего осталось в запасе. Мы полностью доверяем ему», — приводит слова Райнхарта официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 58 матчей, в которых он отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,37 и шести шат-аутах.

За свою карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин, помимо «Флориды», выступал также за «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфию Флайерз».

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