Шестёркин сделал эффектный сейв на последних секундах овертайма с «Айлендерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 Б.

В конце овертайма российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин сделал эффектный сейв ловушкой. Отметим, что в серии буллитов победу «Рейнджерс» принёс бросок Артемия Панарина.

ВИДЕО

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.

Напомним, в третьем периоде Шестёркин совершил суперсейв, отразив бросок в упор от нападающего «Айлендерс» Хадсона Фэшина.