Нападающий Матвей Гридин стал лучшим бомбардиром USHL

18-летний российский нападающий «Маскегон Ламберджекс» Матвей Гридин стал лучшим бомбардиром главной юниорской лиги США (USHL).

Гридин забросил 38 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 83 (38+45) очка в 60 играх и оторвался от ближайшего конкурента на пять баллов. В списке лучших снайперов лиги Гридин занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 в следующем сезоне будет выступать в NCAA за университет Мичигана.

«Маскегон Ламберджекс» по итогам регулярного сезона занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков после 62 сыгранных встреч.

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