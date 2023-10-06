Мильштейн назвал россиян, которые могут быть выбраны в первом раунде драфта НХЛ — 2024

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о россиянах, которые могут быть выбраны в первом раунде драфта НХЛ – 2024.

«Из наших клиентов кандидатами на первый раунд являются российский нападающий Ваня Демидов из системы СКА, белорусский защитник Артём Левшунов, переросший USHL и по нашей рекомендации перешедший в Университет штата Мичиган (Michigan State University), где он продолжит прогрессировать, играя против лучших 18–24-летних ребят, получая навыки, необходимые не только на льду и предстоящем драфте, но и в жизни. Также канадец Зэйн Парех – защитник из OHL. Рассчитываем, что они уйдут в топ-10 в первом раунде. Могу сказать, что сильно прибавил нападающий Матвей Гридин, выступающий в USHL. Он тоже кандидат на первый раунд.

Из не моих клиентов? Также кандидаты на первый раунд – защитник Антон Силаев из «Торпедо» и нападающий Игорь Чернышов из московского «Динамо». Мы ожидаем много россиян на драфте. Сезон длинный, поэтому я уверен, что будут и другие ребята из России, которые достойны попасть на драфт в первом раунде», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 октября.