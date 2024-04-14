Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин мощным силовым впечатал игрока «Тампы» в борт

Александр Овечкин мощным силовым впечатал игрока «Тампы» в борт
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В одном из эпизодов встречи российский нападающий «столичных» Александр Овечкин мощным силовым приёмом впечатал канадского нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта в борт. После этого капитан «молний» Стивен Стэмкос ударил клюшкой сначала Овечкина, а затем Ти Джея Оши в спину, за что получил две минуты.

ВИДЕО

После 80 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 87 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке на Востоке, набрав 96 очков в 80 играх. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней арене с «Бостон Брюинз».

Материалы по теме
Блок Овечкина сохранил шансы «Вашингтона» на плей-офф! Но победу омрачила ужасная травма
Блок Овечкина сохранил шансы «Вашингтона» на плей-офф! Но победу омрачила ужасная травма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android