Александр Овечкин мощным силовым впечатал игрока «Тампы» в борт

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В одном из эпизодов встречи российский нападающий «столичных» Александр Овечкин мощным силовым приёмом впечатал канадского нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта в борт. После этого капитан «молний» Стивен Стэмкос ударил клюшкой сначала Овечкина, а затем Ти Джея Оши в спину, за что получил две минуты.

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После 80 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 87 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке на Востоке, набрав 96 очков в 80 играх. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней арене с «Бостон Брюинз».