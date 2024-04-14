Бобровский рассказал о ключевом моменте в победном матче с «Баффало»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о ключевом моменте в победной встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:2 Б).

«Я оглянулся назад и увидел, что Сэм [Беннетт], лёжа на льду, просто вытаскивает шайбу из сетки (улыбается). Это был ключевой момент. Я думаю, что это самый счастливый момент для голкипера, когда ты видишь, как шайба не попадает в ворота», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте «Флориды Пантерз».

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 58 матчей, в которых он отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,37 и шести шат-аутах.