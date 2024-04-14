Форвард «Рейнджерс» Трочек — о Шестёркине: он выручает нас в самый нужный момент

13 апреля на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «синерубашчников» со счётом 3:2Б.

После матча нападающий хозяев льда Винсент Трочек высказался об игре голкипера команды Игоря Шестёркина, который совершил несколько великолепных спасений в матче и помог «Рейнджерс» выиграть.

«Шестёркин — игрок большого масштаба. Он вступает в игру именно тогда, когда нужен нам больше всего» — приводит слова Трочека североамериканский обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

В данный момент «Рейнджерс» занимают единоличное первое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 112 очков в 81 матче.