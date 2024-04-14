Форвард «Рейнджерс» Трочек — о Шестёркине: он выручает нас в самый нужный момент
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13 апреля на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «синерубашчников» со счётом 3:2Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шнайдер (Зибанеджад, Крайдер) – 24:33 (sh) 1:1 Нельсон (Палмьери, Фэшинг) – 31:42 1:2 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 39:32 2:2 Панарин (Трочек) – 55:43 3:2 Панарин – 65:00
После матча нападающий хозяев льда Винсент Трочек высказался об игре голкипера команды Игоря Шестёркина, который совершил несколько великолепных спасений в матче и помог «Рейнджерс» выиграть.
«Шестёркин — игрок большого масштаба. Он вступает в игру именно тогда, когда нужен нам больше всего» — приводит слова Трочека североамериканский обозреватель Lohud Винс Меркольяно.
В данный момент «Рейнджерс» занимают единоличное первое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 112 очков в 81 матче.
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