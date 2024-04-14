Защитник «Вашингтона» Дженсен пропустит остаток регулярки из-за травмы в игре с «Тампой»

Сегодня, 14 апреля на на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2.

В первом периоде защитник «столичных» Ник Дженсен получил повреждение после силового приёма нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта. Чтобы покинуть лёд игроку потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период.

Как сообщает сайт The Hockey News, сегодня утром Дженсен посетил тренировочный центр «Вашингтона».Никаких серьёзных травм у хоккеиста не обнаружено, однако, он пропустит оставшиеся игры регулярки.

В текущем сезоне Дженсен провёл 78 матчей, в которых заработал 14 (1+13) очков и показатель полезности -9.