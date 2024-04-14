Передача Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

В США на на льду стадиона «Энтерпрайз-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз»принимал «Сиэтл Кракен». Со счётом 4:1 победу одержали хозяева льда.
Голами в «Блюз» отметились Каспери Капанен, Джордан Кайру, Брэйден Шенн и Натан Уокер, который также отдал голевой пас. Результативные передачи на счету Мэттью Кессела, Брэндона Саала, Ника Ледди и Алексея Торопченко.
У нападающего Павла Бучневича прервалась пятиматчевая серия с набранными очками.
В составе «Кракенов» отличился нападающий Джаред Макканн.
В данный момент «Сент-Луис» занимает девятую строчку в Западной конференции с 91 очком после 81 матча. Там же «Сиэтл» находится на 11 позиции, имея в активе 79 очков после 80 встреч.
Обе команды уже потеряли шансы выйти в плей-офф НХЛ.
- 14 апреля 2024
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