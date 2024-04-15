Гол Барбашёва и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
За «Вегас» отличились российский нападающий Иван Барбашёв, Вильям Карлссон (дважды) и Томаш Гертл. Форвард Павел Дорофеев отметился результативной передачей.
В составе «Колорадо» забивали Росс Колтон, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 26 сейвов. Нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Форвард Яков Тренин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Вегас» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Колорадо» проведёт матч с «Эдмонтон Ойлерз».
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