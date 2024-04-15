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Гол Барбашёва и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

Гол Барбашёва и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Макар) – 07:26     0:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 10:34     0:3 Рантанен (Мэнсон, Ничушкин) – 32:50     1:3 Барбашёв (Колесар, Ханифин) – 42:56     2:3 Карлссон (Дорофеев, Теодор) – 46:35 (pp)     3:3 Карлссон (Хауден, Уайтклауд) – 56:23     4:3 Гертл (Айкел, Маршессо) – 61:23 (pp)    

За «Вегас» отличились российский нападающий Иван Барбашёв, Вильям Карлссон (дважды) и Томаш Гертл. Форвард Павел Дорофеев отметился результативной передачей.

В составе «Колорадо» забивали Росс Колтон, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 26 сейвов. Нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Форвард Яков Тренин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Колорадо» проведёт матч с «Эдмонтон Ойлерз».

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