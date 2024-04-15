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«Каролина» обыграла «Чикаго», у Свечникова две передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Каролины» забивали Джордан Стаал, и Сет Джарвис (дважды) и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на своё счёт результативных действий. Голкипер Павел Кочетков сделал 14 сейвов.

За «Чикаго» отличились Фрэнк Назар и Андреас Атанасиу.

Таким образом, «Чикаго» потерпел четвёртое поражение подряд. «Каролина», в свою очередь, продлила победную серию до пяти матчей.

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