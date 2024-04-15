Свечников — о победе над «Чикаго»: мы одна из лучших команд в НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), в котором он отметился двумя результативными передачами.

«Очевидно, что мы одна из лучших команд в лиге. У нас невероятная ментальность и отличная команда, которая сделала то, что сделала в этом сезоне, и мы ещё не закончили. У нас ещё один матч (в регулярке. — Прим. «Чемпионата»). Наша ментальность не меняется. Мы должны побеждать в каждом матче и привыкать к этому», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Свечникова 52 (19+33) очка в 59 матчах.

«Каролина» набрала 111 очков и сохраняет шансы на Президентский кубок по итогам регулярки, отставая на одно очко от «Нью-Йорк Рейнджерс».

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