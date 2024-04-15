Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников — о победе над «Чикаго»: мы одна из лучших команд в НХЛ

Свечников — о победе над «Чикаго»: мы одна из лучших команд в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), в котором он отметился двумя результативными передачами.

«Очевидно, что мы одна из лучших команд в лиге. У нас невероятная ментальность и отличная команда, которая сделала то, что сделала в этом сезоне, и мы ещё не закончили. У нас ещё один матч (в регулярке. — Прим. «Чемпионата»). Наша ментальность не меняется. Мы должны побеждать в каждом матче и привыкать к этому», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Свечникова 52 (19+33) очка в 59 матчах.

«Каролина» набрала 111 очков и сохраняет шансы на Президентский кубок по итогам регулярки, отставая на одно очко от «Нью-Йорк Рейнджерс».

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Назар (Джонс) – 10:05     1:1 Стаал (Мартинук, Свечников) – 24:10     2:1 Атанасиу (Райхель, Донато) – 41:54     2:2 Джарвис – 46:24 (pp)     2:3 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 56:27 (pp)     2:4 Ахо (Гюнцель) – 57:54    
Материалы по теме
Свечников сделал это снова! Лакросс-гол россиянина в НХЛ сначала даже никто не увидел
Видео
Свечников сделал это снова! Лакросс-гол россиянина в НХЛ сначала даже никто не увидел
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android